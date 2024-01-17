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В Логойском районе перевернулась маршрутка с пассажирами

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  • 17.01.2024, 12:58
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В Логойском районе перевернулась маршрутка с пассажирами

В салоне находились 9 пассажиров.

В Логойском районе Минской области перевернулась маршрутка «Минск — Калачи — Мядель» с пассажирами. Как сообщает logoysk.by, происшествие случилось возле деревни Вепраты. Гаишники говорят, что водитель не учёл погодные условия и в какой-то момент не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал в кювет по ходу движения, где перевернулся.

В салоне находились 9 пассажиров. 8 из них не пострадали и смогли самостоятельно покинуть салон. Пострадала пенсионерка из Гомельского района, которая не была пристёгнута ремнём безопасности и получила травмы различной степени тяжести. Её госпитализировали.

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