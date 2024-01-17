Путин начал мычать и кочевряжиться 4 Андрей Окунь

17.01.2024, 13:02

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Глава РФ решил «пойти в народ»?

Перед выборами Путин заметно чаще стал говорить «для народа» — более экспрессивно, с большим числом фразеологизмов, просторечий и даже ругательств. Президент РФ начал как бы спускаться с небес на землю, чтобы благодаря раскованности быть ближе к людям. И вот тут, мне кажется, я заметил любопытную особенность в том, как власть воспринимает своих граждан.

Путин хотел сравняться с россиянами, но в итоге упал так низко, что это можно посчитать за оскорбление. Образно говоря, президент как бы сказал: «Смотрите, я такой же как вы!» — И зачем-то начал мычать, рыгать, кочевряжиться и корчить тупые морды.

Путин и его пиар-команда думают, что быть ближе к россиянам — это говорить о туалетах, придурках из Украины, гендерных трансформерах и рассыпаться позорными гопскими угрозами перед всем миром. Разумеется, в России найдется своя аудитория на такие выступления, но разве же их большинство?

Я много жил в деревне, объездил «глубинку», несколько лет работал под землей, общаясь с теми самыми простыми мужиками, и везде встречал одно: вот такой гоп-стоп типаж, глупенько рассуждающий о ж…, туалетах и вездесущих геях чаще воспринимали как дебилов, а не модель для подражания.

Андрей Окунь, t.me

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