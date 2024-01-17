закрыть
17 января 2024, среда, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нужно делать то, что хочется, а не то, что одобряет общество»

3
  • 17.01.2024, 13:11
  • 1,324
«Нужно делать то, что хочется, а не то, что одобряет общество»

Как белорус помогает детям в Африке.

Белорус Руслан Яроцкий уже 10 лет помогает детям в Африке, буквально кормит их. Он не создавал никаких волонтёрских организаций — просто копит деньги, приезжает в африканские страны, посещает детские приюты, с руководителями которых знаком лично, и покупает на свои сбережения еду.

Раньше Руслану помогали некоторые белорусские организации и волонтёры. Сейчас Руслан — эмигрант, он вынужден был уехать из Беларуси. Контактов внутри страны стало меньше, людей, готовых помочь финансово африканским детям — ещё меньше. Но он всё равно снова улетел в Африку, пишет euroradio.fm.

«Огромными средствами мы не располагаем, мы просто покупаем людям еду»

Наши сообщения застали Руслана на побережье Индийского океана в Кении, на рыбацкой станции. Из-за проблем со связью он отвечал на наши вопросы голосовыми — а на фоне звучала традиционная музыка.

— Мы готовились к поездке в течение года. Сейчас эта подготовка связана в основном с зарабатыванием денег. Мы больше не живём дома, и старые связи уже не работают — многие люди и организации, которые когда-то помогали в этих поездках, остались в Беларуси.

Поэтому узким кругом друзей в течение года собирали деньги, которые сейчас уже здесь тратим на закупку еды. В основном помогаем семьям с больными детьми, неимущим или школам.

Какими-то огромными средствами мы не располагаем, и рассчитываем на себя, на друзей и волонтёров. Уже что-то передали в школы Найроби, а через пару дней поедем вглубь страны, в деревушки, где семьи живут в нищете, за чертой бедности.

 

Зачем помогать Африке, когда есть Беларусь и Украина?

Руслан замечает, что жизнь в Африке подорожала с его последнего приезда. Подорожало топливо, подорожали продукты. Среднестатистического кенийца беспокоят вопросы выживания. Но и о войне в Украине они знают, говорит Руслан. И знают, кто на кого напал.

— Что бы ни говорили об Африке, у большинства людей иллюзий нет: они знают, что есть Россия, которая напала, и есть Украина, которая защищается. Люди читают об этом и говорят об этом. В том числе потому, что проблемы с зерном на их жизни действительно отразились.

Да, конечно, Руслан много раз слышал, что не нужно ездить так далеко, чтобы кому-то помочь. Семьям политзаключённых, украинским переселенцам — слишком многим сейчас нужна помощь совсем рядом. И Руслан знает многих граждан Польши и Литвы, которые помогают белорусам и украинцам — он ценит их работу. Просто никогда не сравнивает, чья помощь «лучше» или нужнее.

— Все, кто делает что-то хорошее, чтобы мир был лучше, невероятные люди. И нужно делать то, что хочется, а не то, что одобряет общество.

Не только украинцы и белорусы нуждаются в помощи. В помощи нуждаются все люди, которые находятся в беде. Для меня нет разницы, кому ты помогаешь. Просто каждый делает то, к чему расположен. Так получилось, что уже 10 лет мы занимаемся Африкой и стараемся помогать африканским детям едой.

Неважно, кому ты помогаешь — просто делай то, к чему тебя тянет. Добро ведь не ограничено географией и национальностями.

Горе, беда… мы же не можем измерять её, отталкиваясь от расы или географии. Не можем говорить, что кому-то помощь нужна, а другому — нет. Да и в конце концов это только кажется, что Африка — что-то экзотическое. Но ведь земной шарик маленький, и за десять часов вы можете оказаться в любой его точке. И та помощь, которую мы оказываем африканским детям — она не требует значительных затрат, только сильного желания.

Претензий изменить мир у нас нет. Просто я люблю Африку, чувствую себя здесь как дома. И эти эмоции — хороший стимул, чтобы собраться и поехать. Даже если не удаётся собрать больших денег, ты берёшь то, что есть — и едешь.

Не бывает «больших» и «маленьких» денег, говорит Руслан. Бывают «деньги, которые кому-то очень нужны». Если нет денег на хлеб, то доллар может быть очень большой суммой.

Да, многие считают, что мы, белорусы, оставшиеся без родины, без домов, без семей, вынужденные жить в чужих странах, и сами нуждаемся в помощи. Но каждый выбирает — быть жертвой или нет. Я — не жертва и не хочу быть жертвой.

Нам, белорусам, порой навязывают стереотипное восприятие себя: мол, мы — жертвы, мы всё потеряли. И многим белорусам это состояние будто бы нравится. Но это не так: мы не жертвы, мы дети Всевышнего, и у нас всё хорошо.

Руслан пробудет в Африке ещё около двух недель. Впереди — старый маршрут: закупка питания для школ, для детей с инвалидностью, для семей, которые живут за чертой бедности.

Продукты обычно покупают прямо на месте, на оптовых базах: 300 долларов достаточно, чтобы 200 африканских детей из приюта не голодали целый месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»