«Нужно делать то, что хочется, а не то, что одобряет общество» 3 17.01.2024, 13:11

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Как белорус помогает детям в Африке.

Белорус Руслан Яроцкий уже 10 лет помогает детям в Африке, буквально кормит их. Он не создавал никаких волонтёрских организаций — просто копит деньги, приезжает в африканские страны, посещает детские приюты, с руководителями которых знаком лично, и покупает на свои сбережения еду.

Раньше Руслану помогали некоторые белорусские организации и волонтёры. Сейчас Руслан — эмигрант, он вынужден был уехать из Беларуси. Контактов внутри страны стало меньше, людей, готовых помочь финансово африканским детям — ещё меньше. Но он всё равно снова улетел в Африку, пишет euroradio.fm.

«Огромными средствами мы не располагаем, мы просто покупаем людям еду»

Наши сообщения застали Руслана на побережье Индийского океана в Кении, на рыбацкой станции. Из-за проблем со связью он отвечал на наши вопросы голосовыми — а на фоне звучала традиционная музыка.

— Мы готовились к поездке в течение года. Сейчас эта подготовка связана в основном с зарабатыванием денег. Мы больше не живём дома, и старые связи уже не работают — многие люди и организации, которые когда-то помогали в этих поездках, остались в Беларуси.

Поэтому узким кругом друзей в течение года собирали деньги, которые сейчас уже здесь тратим на закупку еды. В основном помогаем семьям с больными детьми, неимущим или школам.

Какими-то огромными средствами мы не располагаем, и рассчитываем на себя, на друзей и волонтёров. Уже что-то передали в школы Найроби, а через пару дней поедем вглубь страны, в деревушки, где семьи живут в нищете, за чертой бедности.

Зачем помогать Африке, когда есть Беларусь и Украина?

Руслан замечает, что жизнь в Африке подорожала с его последнего приезда. Подорожало топливо, подорожали продукты. Среднестатистического кенийца беспокоят вопросы выживания. Но и о войне в Украине они знают, говорит Руслан. И знают, кто на кого напал.

— Что бы ни говорили об Африке, у большинства людей иллюзий нет: они знают, что есть Россия, которая напала, и есть Украина, которая защищается. Люди читают об этом и говорят об этом. В том числе потому, что проблемы с зерном на их жизни действительно отразились.

Да, конечно, Руслан много раз слышал, что не нужно ездить так далеко, чтобы кому-то помочь. Семьям политзаключённых, украинским переселенцам — слишком многим сейчас нужна помощь совсем рядом. И Руслан знает многих граждан Польши и Литвы, которые помогают белорусам и украинцам — он ценит их работу. Просто никогда не сравнивает, чья помощь «лучше» или нужнее.

— Все, кто делает что-то хорошее, чтобы мир был лучше, невероятные люди. И нужно делать то, что хочется, а не то, что одобряет общество.

Не только украинцы и белорусы нуждаются в помощи. В помощи нуждаются все люди, которые находятся в беде. Для меня нет разницы, кому ты помогаешь. Просто каждый делает то, к чему расположен. Так получилось, что уже 10 лет мы занимаемся Африкой и стараемся помогать африканским детям едой.

Неважно, кому ты помогаешь — просто делай то, к чему тебя тянет. Добро ведь не ограничено географией и национальностями.

Горе, беда… мы же не можем измерять её, отталкиваясь от расы или географии. Не можем говорить, что кому-то помощь нужна, а другому — нет. Да и в конце концов это только кажется, что Африка — что-то экзотическое. Но ведь земной шарик маленький, и за десять часов вы можете оказаться в любой его точке. И та помощь, которую мы оказываем африканским детям — она не требует значительных затрат, только сильного желания.

Претензий изменить мир у нас нет. Просто я люблю Африку, чувствую себя здесь как дома. И эти эмоции — хороший стимул, чтобы собраться и поехать. Даже если не удаётся собрать больших денег, ты берёшь то, что есть — и едешь.

Не бывает «больших» и «маленьких» денег, говорит Руслан. Бывают «деньги, которые кому-то очень нужны». Если нет денег на хлеб, то доллар может быть очень большой суммой.

Да, многие считают, что мы, белорусы, оставшиеся без родины, без домов, без семей, вынужденные жить в чужих странах, и сами нуждаемся в помощи. Но каждый выбирает — быть жертвой или нет. Я — не жертва и не хочу быть жертвой.

Нам, белорусам, порой навязывают стереотипное восприятие себя: мол, мы — жертвы, мы всё потеряли. И многим белорусам это состояние будто бы нравится. Но это не так: мы не жертвы, мы дети Всевышнего, и у нас всё хорошо.

Руслан пробудет в Африке ещё около двух недель. Впереди — старый маршрут: закупка питания для школ, для детей с инвалидностью, для семей, которые живут за чертой бедности.

Продукты обычно покупают прямо на месте, на оптовых базах: 300 долларов достаточно, чтобы 200 африканских детей из приюта не голодали целый месяц.

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