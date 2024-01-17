На Беларусь идет теплая воздушная масса атлантического происхождения 17.01.2024, 13:21

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Какую погоду принесет.

Синоптики объявили на 18 января оранжевый уровень опасности из-за сильных ветра и снега. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«18 января (четверг) по востоку республики ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−18 м/с, утром и днем — сильный снег», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 18 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и поступление теплой воздушной массы атлантического происхождения. Будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики с дождем), ожидается слабая метель.

Утром и днем по востоку Беларуси пройдет сильный снег. Местами прогнозируются гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный порывистый, местами, а по востоку страны во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -3°С по юго-западу до -17°С по северо-востоку Беларуси; максимальная днем −3…+3°С, по Витебской области до -7°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

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