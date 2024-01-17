Эксперты назвали пять основных привычек, которые улучшат ваше долголетие 1 17.01.2024, 13:32

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Запомните эти правила, чтобы до глубокой старости оставаться сообразительными и активными.

Оставаться здоровым и сообразительным - цель большинства людей в возрасте. Есть отдельная группа людей, известная как SuperAgers. В нее входят лица, чей возраст превышает 80 лет, но их объем памяти такой, как у 50-летних.

Как пишет huffpost, соответствующий термин создали исследователи из Северо-Западного университета. В своей научной работе они указывают, что мозг SuperAgers похож на мозг гораздо более молодых людей.

Доцент Месуламского Центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера в Медицинской школе Файнберга Тамар Гефен отметила, что «нет особого трюка, чтобы стать SuperAgers», поскольку это сочетание биологии, окружающей среды и личной воли. По словам Дженнифер Эйлшир, адъюнкт-профессора геронтологии в Университете Южной Калифорнии, некоторые SuperAgers могут обладать определенными качествами.

«Мы думаем о SuperAgers... как о людях в возрасте 85 лет и старше, то есть они превышают типичную или среднюю продолжительность жизни для... своей когорты. Для нас SuperAger — это не просто долгожитель. Это также человек, который сохранил довольно высокий уровень физического, когнитивного, психологического и социального благополучия», - пояснила она.

При этом все эти люди ведут разный образ жизни, а потому нет прямой дорожной карты, чтобы стать SuperAger.

«Для некоторых это выпить пива на ночь. Для других это воздержание от плохих привычек. Некоторые по-прежнему ведут успешный бизнес, а другие уже много лет на пенсии. Я считаю, что общий знаменатель заключается в том, что большинство из них кажутся социально активными или вовлеченными в постоянную, значимую деятельность. Но есть исключения», - добавила исследовательница.

Привычки людей с долголетием

Однако есть некоторые положительные привычки, которые вы можете позаимствовать у них, чтобы укрепить свои когнитивные и физические функции даже в более поздние годы. Во-первых, регулярно двигайтесь.

«Многие исследования показывают, что ежедневные движения тела связаны как с долголетием, так и со здоровым старением. Однако я не использую слово упражнения, потому что я думаю, что у всех нас есть коннотация с упражнениями, которые похожи на посещение тренажерного зала, бег или что-то в этом роде. Но это могут быть просто такие виды деятельности, как садоводство, рукоделие, работа по дому», - отметила она.

По словам Эйлшира, даже прогулки считаются движением. Основным пунктом для SuperAgers является избегание сидячего образа жизни, они очень физически активны и были таковыми всю жизнь.

Также они занимаются общественной регулярно общаются с друзьями или семьей, волонтерят или проводят время на работе с коллегами. SuperAgers делают все, чтобы уменьшить контролируемый стресс. Несмотря на работу, деньги, медицинские и семейные проблемы, жизнь по своей сути является напряженной.

«Некоторые говорили: «Я не был вовлечен в драмы других людей и пытался удержаться от сильной злости, сильного стресса». Я считаю поразительным то, что они, по крайней мере, избегали стресса настолько, насколько могли — они не создавали собственный стресс», - добавила исследователь.

Когнитивная стимуляция также важна для здорового старения, и есть много способов, которыми вы можете испытать свой ум с возрастом. главное, чтобы это стимулировало вас умственно. Гефен заметил, что если определенная задача, например кроссворд, вызывает панику, не беспокойтесь.

«Вы никогда не становитесь слишком старыми, чтобы изучать новый язык, учиться новому владеть инструментом или делать что-то, что вызывает у вас когнитивные или умственные проблемы», - сказала она.

Надо всегда находить время для того, что вам нравится. Эйлшир резюмировала, что эти здоровые пожилые люди - «люди, которые делают то, что делает их счастливыми и полными».

«В зависимости от того, есть ли у вас такая роскошь, одна рекомендация - заниматься увлекательным, приятным, мотивирующим и не вызывающим стресса занятием», - заключила она.

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