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«Язык не поворачивается назвать их медиками»

  • 17.01.2024, 13:39
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«Язык не поворачивается назвать их медиками»

Врач ответил коллегам, позволившим умереть политзаключенному Вадиму Храсько.

В витебской колонии №3 из-за пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. Мужчина был отправлен в колонию, несмотря на серьезное заболевание.

Можно ли было предотвратить смерть политзаключенного? Об этом сайт Charter97.org поговорил с врачом одной из областных больниц на условиях анонимности:

— Cегодняшний уровень медицины позволяет нам успешно лечить пневмонии. Большинство смертельных случаев среди взрослых связано с самолечением, а тут мы имеем дело с тем, что, скорее всего, не было никакой диагностики и лечения.

Пневмониями часто болеют люди, находящиеся в тюрьмах, на службе в армии, больницах, других социальных учреждениях. У человека падает иммунитет, нет витаминов, плохое питание, стрессовые состояния.

Наверняка он жаловался, обращался к медикам, но, как мы знаем, комплексного лечения там не получишь. Максимум — таблетка парацетамола.

— Важный момент — его отправили в колонию с тяжелым заболеванием.

— Это еще один фактор, который предрасполагает к развитию пневмонии и возможному летальному исходу.

В медицине нет какого-то определенного заболевания, которое можно назвать «пневмонией», это целый комплекс болезней с различным генезисом, но самое главное — сопутствующие факторы. Хронические заболевания, иммунодефицит, проблемы с сердцем, даже гигиена полости рта — все это предрасполагает к развитию пневмонии.

— Могли ли в колонии не заметить, что человек умирает от пневмонии?

— Я бы взял за константу, что в тюрьмах просто не лечат то, что связано с дыхательными путями. Для них это все «простуда». Как говорят: «если лечить простуду, то она проходит за неделю, если нет, то за семь дней». Однако у 95% получится перенести пневмонию на ногах, а человек с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом умрет.

— В больницу его доставили уже в состоянии, когда уже нельзя было спасти.

— За несколько дней до его смерти уже можно было понять, что дело серьезное и человека нужно госпитализировать. Пневмонии сопровождаются сильными плевральными болями, гнойными выделениями, человека лихорадит. У меня не поворачивается язык назвать медиками людей, которые позволили человеку умирать в таких муках. Это мясники, которым нет места в профессии. Даже не хочется говорить про клятву Гиппократа, тут дело в обычных человеческих качествах.

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