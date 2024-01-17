закрыть
17 января 2024, среда, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам предлагают «эксклюзивное» молоко А2 от красных коров

4
  • 17.01.2024, 13:53
  • 1,682
Белорусам предлагают «эксклюзивное» молоко А2 от красных коров

По 5,73 рубля за литр.

На молочно-товарном комплексе «Устенский» НАН Беларуси разводят племенных красных датских коров, от которых получают особое молоко сорта А2. Что это за продукт и чем он отличается от обычного молока, рассказывает telegraf.news.

Что за молоко сорта А2?

Молоко А2 – это совместная разработка учёных и технологов, рассказали на ОНТ. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами.

Минус одна аминокислота. А1 и А2 – это не торговые марки молочной продукции, а генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной лишь аминокислотой, имея в своем составе при этом 223 одинаковые. Обычное А1 содержит в 67-й позиции гистидин, а А2 — пролин. Вот и вся особенность. На внешних признаках, вкусовых характеристиках это никак не отражается, но может сказаться на самочувствии отдельных людей.

Часть людей, считающих, что у них непереносимость молока, могут быть чувствительны именно к бета-казеину А1. Зарубежные исследователи утверждают, что он не переваривается полностью, поэтому организм воспринимает его агрессивно. В результате проявляются признаки аллергии, дискомфорт в желудке и кишечнике, могут усилиться воспалительные процессы.

Мутации у коров. Если верить ученым, изначально абсолютно все млекопитающие давали молоко, содержащее исключительно бета-казеин А2. Однако затем в их организме произошли мутации, в результате чего в молоке некоторых буренок появился белок бета-казеин А1. Примечательно, что это изменение коснулось только коров – в молоке других млекопитающих (коз, буйволов, верблюдов, овец) присутствует только бета-казеин А2.

Белорусские ученые говорят о явных гипоаллергенных свойствах молока А2, о том, что оно полезно пожилым людям и малышам, восстанавливает силы.

Что за красные датские коровы

Красная датская корова – как раз в числе пород с двойной геном бета-казеина А2. Это одна из лучших в мире коров по производительности молока и его качественным показателям.

Вот характеристики:

• количество получаемого молока значительно превышает показатели коров других видов;

• большой вес;

• по темпераменту наблюдается активность, дружелюбность, не пугливость;

• скорость созревания буренки;

• плодовитость. Самки этого вида отличаются высоким процентом рождения жизнеспособного потомства;

• быстрый процесс отела;

• хороший иммунитет и стойкость к маститам и туберкулезу;

• продуктивность и высокое качество.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»