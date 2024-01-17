Белорусам предлагают «эксклюзивное» молоко А2 от красных коров 4 17.01.2024, 13:53

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По 5,73 рубля за литр.

На молочно-товарном комплексе «Устенский» НАН Беларуси разводят племенных красных датских коров, от которых получают особое молоко сорта А2. Что это за продукт и чем он отличается от обычного молока, рассказывает telegraf.news.

Что за молоко сорта А2?

Молоко А2 – это совместная разработка учёных и технологов, рассказали на ОНТ. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами.

Минус одна аминокислота. А1 и А2 – это не торговые марки молочной продукции, а генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной лишь аминокислотой, имея в своем составе при этом 223 одинаковые. Обычное А1 содержит в 67-й позиции гистидин, а А2 — пролин. Вот и вся особенность. На внешних признаках, вкусовых характеристиках это никак не отражается, но может сказаться на самочувствии отдельных людей.

Часть людей, считающих, что у них непереносимость молока, могут быть чувствительны именно к бета-казеину А1. Зарубежные исследователи утверждают, что он не переваривается полностью, поэтому организм воспринимает его агрессивно. В результате проявляются признаки аллергии, дискомфорт в желудке и кишечнике, могут усилиться воспалительные процессы.

Мутации у коров. Если верить ученым, изначально абсолютно все млекопитающие давали молоко, содержащее исключительно бета-казеин А2. Однако затем в их организме произошли мутации, в результате чего в молоке некоторых буренок появился белок бета-казеин А1. Примечательно, что это изменение коснулось только коров – в молоке других млекопитающих (коз, буйволов, верблюдов, овец) присутствует только бета-казеин А2.

Белорусские ученые говорят о явных гипоаллергенных свойствах молока А2, о том, что оно полезно пожилым людям и малышам, восстанавливает силы.

Что за красные датские коровы

Красная датская корова – как раз в числе пород с двойной геном бета-казеина А2. Это одна из лучших в мире коров по производительности молока и его качественным показателям.

Вот характеристики:

• количество получаемого молока значительно превышает показатели коров других видов;

• большой вес;

• по темпераменту наблюдается активность, дружелюбность, не пугливость;

• скорость созревания буренки;

• плодовитость. Самки этого вида отличаются высоким процентом рождения жизнеспособного потомства;

• быстрый процесс отела;

• хороший иммунитет и стойкость к маститам и туберкулезу;

• продуктивность и высокое качество.

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