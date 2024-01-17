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Возле пограничного пункта пропуска «Привалка» собирают и увозят велосипеды

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  • 17.01.2024, 14:03
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Возле пограничного пункта пропуска «Привалка» собирают и увозят велосипеды

Это происходит уже не в первый раз.

Сегодня из леса вдоль границы Беларуси (вблизи пункта пропуска «Привалка») увозят велосипеды, на которых гродненцы обычно ездят в Литву без очередей. Это происходит уже не в первый раз.

Утром к пункту пропуска приехали рабочие на ГАЗе, припарковались у леса и стали грузить в машину велосипеды, оставленные у деревьев, пишет портал AutoGrodno.  Впервые подобный случай произошел год назад — в феврале 2023-го. К маю велосипеды вновь скопились вдоль дорожных знаков и деревьев, и их опять вывезли.

Оставлять велосипеды вдоль границы удобно дальнобойщикам. Они приезжают на фуре со стороны Литвы и заезжают в накопитель перед границей. Там можно простоять более суток. Если человек живет в Гродно, то очень удобно переехать границу на велосипеде. С белорусской стороны его подбирает жена, например, и можно съездить домой. Потом водитель возвращается, садится в машину и выезжает из накопителя.

Мужчина, у которого однажды уже исчез велосипед, рассказывал, что проблема не в стоимости транспортного средства (его цена составляет около 50 рублей), а в том, что, не найдя своего велосипеда, можно опоздать на работу.

В прошлый раз выяснилось, что велосипеды нужно искать по адресу Новая Гожа, 8. Есть однако и второй адрес — на Озерском шоссе, в ОВД Гродненского райисполкома.

«Велосипеды из-под пункта пропуска „Привалка“ переместили в связи с тем, что многие из них находились вдоль дороги уже долгое время. Можно сказать, они были брошены. Их собственники могут обратиться по указанному адресу и забрать свое имущество обратно», — ответил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Чтобы забрать велосипед, желательно иметь при себе какие-то документы на него либо косвенные доказательства того, что это ваша вещь. Таким доказательством может быть, например, фотография человека с этим велосипедом.

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