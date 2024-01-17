В Кремле волнуются Виталий Портников, «Крым.Реалии»

17.01.2024, 14:05

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На воре всегда шапка горит.

Когда в 2021 году прошел первый саммит «Крымской платформы», было высказано немало сомнений в результативности и эффективности такого подхода к вопросу о деоккупации Крыма. Ведь если Российская Федерация упорно игнорирует международное право и мнение мирового сообщества, то какое имеет, в конечном счете, значение, сколько глав государств и правительств соберется на встрече, посвященной восстановлению территориальной целостности Украины?

Между тем, в самой России саммит «Крымской платформы» оказался одним из самых обсуждаемых событий 2021 года. В Москве утверждали, что страны Запада подталкивают Украину к решению вопроса Крыма вооруженным путем. В том же 2021 году на своей итоговой пресс-конференции Владимир Путин говорил о том, что поддержка «Крымской платформы» — шаг к вооруженной конфронтации. Примерно в такой же тональности о «Крымской платформе» высказывались и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и другие российские руководители.

А почему? А, видимо, потому что на воре всегда шапка горит. Российское руководство прекрасно знает, что оккупация и аннексия Крыма — это вопиющее нарушение международного права. Но для Путина важно, чтобы все остальные этого как бы «не замечали». Поэтому, когда руководители и представители ведущих стран мира съехались в Киев на «Крымскую платформу», для него стало очевидным, что даже спустя несколько лет после аннексии Крыма для мирового сообщества вопрос нарушения международного права отнюдь не закрыт и никто не собирается закрывать глаза на такое российское воровство. Именно этим объясняется и такая раздраженная реакция Кремля — расчет на то, что все забудут и смирятся, не оправдался.

То же самое касается и «формулы мира», которую на этот раз обсуждали в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Казалось бы, в Москве не должны были бы обращать никакого внимания на дискуссию советников по вопросам национальной безопасности и выступление Владимира Зеленского на швейцарском курорте. У России, как известно, есть свои «условия» для прекращения войны, чего ж волноваться?

Но волнуются. Путин немедленно прокомментировал дискуссии в Швейцарии.

«Вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят, не надо», — заявил российский президент во время встречи с главами муниципальных образований.

И, опять-таки, реакция Путина, уверен, свидетельствует о желании жить в мире, где международная реакция на преступления России совпадает с российскими же ожиданиями, в мире, где все «поймут и забудут». А когда оказывается, что дискуссии о путях урегулирования конфликта могут проходить в рамках понимания важности возвращения к нормам международного права, это вызывает такую реакцию Кремля.

Конечно, в условиях, когда Кремль делает ставку исключительно на силу, считать «Крымскую платформу» или «формулу мира» панацеей, оснований тоже нет. Политических возможностей для реализации принципов, заложенных в обеих этих концепциях, на данный момент не существует — и мы не знаем, когда эти возможности появятся. Но отсутствие реальных возможностей, думаю, — еще не повод для отказа от принципов.

Потому что только готовность защищать принципы и отстаивать ценности предполагает достижение результата, только такая готовность, уверен, может создать предпосылки для восстановления справедливости и восстановления международного права тогда, когда такие возможности появятся.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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