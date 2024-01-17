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ВСУ призвали эвакуироваться украинцев, живущих возле границы с РФ

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  • 17.01.2024, 14:11
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ВСУ призвали эвакуироваться украинцев, живущих возле границы с РФ

В чем причина?

Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил необходимость эвакуации жителей Черниговской и Сумской областей в связи с регулярными обстрелами со стороны РФ.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Facebook.

«Война с Россией охватила не только восток и юг Украины. Северная операционная зона также не является исключением. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей (так как и на всей территории страны) действует правовой режим военного положения. Ежедневно враг наносит по тем территориям огневое поражение. Противник использует различные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, привлекает диверсионные группы», - заявил командующий.

Он подчеркнул, что Россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить нашу нацию, и безразлично, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля.

По словам Наева, граница на севере нашей страны это линия соприкосновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями.

«Эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятию их в плен и разрушению целых приграничных сел и городов. Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопрос эвакуации жителей из этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на Востоке и юге Украины. Война продолжается, и для того, чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций», - отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

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