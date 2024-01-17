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В российском Новосибирске бьет фонтан кипятка высотой в семь этажей

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  • 17.01.2024, 14:40
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В российском Новосибирске бьет фонтан кипятка высотой в семь этажей

В городе произошли две масштабные коммунальные аварии.

В российском Новосибирске на улицах Петропавловская и Сибиряков-Гвардейцев произошли прорывы труб. Об этом сообщает «Сибирский экспресс».

В ряде домов пропало тепло. Фонтан кипятка на Петропавловской улице поднялся до уровня 7 этажа. Сообщается, что пострадал один человек, его увезли на личном автомобиле.

По словам властей, на «трубопроводе возник дефект» и последствия уже устраняют:

«В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам. Количество домов в контуре отключения ресурса и сроки устранения повреждения сообщим в самое ближайшее время», — сказано в заявлении «Сибирской генерирующей компании» в телеграме.

В нескольких районах города будут снижены параметры по отоплению и горячей воде, заявили в мэрии города.

Новая авария в Ленинском районе города произошла через неделю после прошлой, оставившей без тепла и горячей воды 100 домов, а также 13 школ и больниц. Последствия той аварии так и не устранили, несмотря на обещания региональных властей и энергетиков, отмечает «Сибирский экспресс».

Накануне 12 человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде.

Среди пострадавших двое детей — шести и одиннадцати лет. Взрослых и шестилетнего ребенка отправили на амбулаторной лечение, а оставшегося ребенка госпитализировали с ожогами, утверждает NewsNN.ru.

Как пишет местный портал NN.ru, прорыв произошел рядом с перекрестком улиц Славянской и Студеной. На месте аварии образовался густой туман и появились лужи с водой, сообщают журналисты.

До этого издание «Агентство» подсчитало, что это зимой аварий на сетях отопления было на 29% больше, чем прошлой зимой. Самые крупные из них — в в подмосковном Подольске (без отопления остались 173 дома), Новосибирске (237 домов) и Липецке (282 дома).

«Агентство» при подсчете опиралось на сообщения 60 региональных изданий, а также двух федеральных — РБК и «Коммерсанта». По данным издания, за первую половину этой зимы без отопления остались в два раза больше домов, чем за аналогичных период прошлого года.

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