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На берегах Немана, Щары и рядом со Свитязью распродают пустующие дома

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  • 17.01.2024, 14:57
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На берегах Немана, Щары и рядом со Свитязью распродают пустующие дома

Цены начинаются от 40 рублей.

Деревенские хаты, включенные в Единый реестр пустующих домов, как правило, отдают «почти даром» — за символическую одну базовую, без аукциона. Но есть и варианты, за которые придется поторговаться. В этот раз журналисты realt.by обратили внимание именно на такую недвижимость, с начальной ценой от 40 рублей, и за несколько тысяч. Может, они чем-то лучше тех, что отдают без аукциона?

Торчицы, Барановичский район

Небольшая деревня в одну улицу рядом с Барановичами. Здесь пустующий дом находится улице Центральная, 28.

Информации о нем почти и нет – не указан метраж, год постройки. Но, судя по одной фото, можно предположить, что дом в нормальном состоянии – окна и крыша целые. Участок 24 сотки, есть ли на нем еще сараи – неизвестно. Продаваться дом собираются через аукцион, начальная стоимость – 2 900 рублей. Когда он состоится и какое реальное состояние хаты – все это нужно уточнять в Столовичском сельсовете.

Загорье, Барановичский район

Располагается рядом с Торчицами, но только на другом берегу Щары. Сюда, кстати, удобно добираться из Минска, по скоростной трассе М1.

Точный адрес - улица Центральная, 42. Местный сельсовет и к этому дому не дал информации о метраже и возрасте. Известно лишь, что земли под ним 33 сотки, а начальная стоимость — 2 200 рублей.

Городище, Барановичский район

Это уже не деревня, а городской поселок с развитой инфраструктурой. От него до озера Свитязь всего пара километров.

Дом находится на улице Мыслевца, 43. Визуально, он неплохо сохранился – сруб выглядит бодро, фундамент высокий, шифер целый. К нему прилагается 20 соток земли. Торги начнутся с 3 500 рублей. Подробнее обо всем должен рассказать продавец – Городищенский сельсовет. 

Щорсы, Новогрудский район

В этом агрогородке, что стоит на берегу Немана, на аукцион выставили сразу несколько пустующих хат. Начальная стоимость — 40 рублей.

Первую можно посмотреть на улице Щорсовская, 18. Подробностей о ней мало — ни размера, ни года постройки, только размер участка — 25 соток.

Второй дом находится на улице Верхней, 4. Общая площадь его 33,3 м2, участок — 25 соток.

Когда состоится аукцион не говорится, но можно уточнить в Щорсовском сельсовете.

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