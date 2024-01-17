В НАТО призвали готовиться к эпохе войн 1 17.01.2024, 15:05

2,384

Альянс нуждается в «трансформации ведения боевых действий».

В среду, 17 января, председатель Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр призвал Запад готовиться к эпохе, в которой «что угодно может произойти в любое время», в том числе и война.

Об этом он сказал во время открытия двухдневной встречи руководителей национальных оборонных ведомств в Брюсселе, сообщает Reuters.

Бауэр также заявил, что Альянсу нужно трансформировать ведение боевых действий.

Он отметил, что в прошлом правительства стран-членов НАТО жили в эпоху, когда все было в достатке, предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности.

Однако, по его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину нужно адаптировать свое мышление к «эпохе, в которой может произойти что угодно в любое время, эпохе, в которой мы должны ожидать неожиданностей, эпохе, в которой мы должны сосредоточиться на эффективности».

Бауэр также заверил, что НАТО будет продолжать помогать Украине.

«Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день, потому что результат этой войны будет определять судьбу мира», — сказал он.

Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 или в начале 2025 года, когда США окажутся «без лидера», и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».