«Беларуская выведка»: Грядут масштабные перестановки в администрации Лукашенко и силовом блоке 1 17.01.2024, 15:11

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Стало известно о неожиданных планах насчет Вольфовича и Тертеля.

Диктатор Лукашенко готовит «новую архитектуру» своей администрации и силового блока, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Как стало известно авторам канала, прямо сейчас и в основном после выборов произойдет «смена поколений» в структуре гражданской и силовой составляющих власти.

Кадровые переназначения уже начались, но они касаются «замов» и руководителей второго дивизиона, куда расставляют бывших или действующих сотрудников КГБ.

После «выборов» в «парламент» произойдет следующее: Сергеенко станет главой нижней палаты, на должность главы администрации рассматривается два кандидата: Вольфович или Тертель (Лукашенко думает).

В случае назначения Тертеля, на руководителя КГБ пойдет зам по контрразведывательной деятельности.

Губернатор Минской области станет премьером. Министр обороны остается на своей должности. Павлюченко пока остается в ОАЦ, так как структура погрязла в коррупционных разборках и аппаратной войне с КГБ. СБП без изменений. Обновятся главы МВД, ДФР, КГК.

Министру МВД предстоит сдать экзамен на «парламентских выборах»: от того, как тихо будет на улицах, зависит его будущая карьера, так как в затылок дышит Карпенков. Генпрокурор остается на месте. Роль Кочановой пока не ясна. Известно, что она сейчас глубоко погружена в формирование народного собрания.

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