закрыть
17 января 2024, среда, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Беларуская выведка»: Грядут масштабные перестановки в администрации Лукашенко и силовом блоке

1
  • 17.01.2024, 15:11
  • 4,178
«Беларуская выведка»: Грядут масштабные перестановки в администрации Лукашенко и силовом блоке

Стало известно о неожиданных планах насчет Вольфовича и Тертеля.

Диктатор Лукашенко готовит «новую архитектуру» своей администрации и силового блока, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Как стало известно авторам канала, прямо сейчас и в основном после выборов произойдет «смена поколений» в структуре гражданской и силовой составляющих власти.

Кадровые переназначения уже начались, но они касаются «замов» и руководителей второго дивизиона, куда расставляют бывших или действующих сотрудников КГБ.

После «выборов» в «парламент» произойдет следующее: Сергеенко станет главой нижней палаты, на должность главы администрации рассматривается два кандидата: Вольфович или Тертель (Лукашенко думает).

В случае назначения Тертеля, на руководителя КГБ пойдет зам по контрразведывательной деятельности.

Губернатор Минской области станет премьером. Министр обороны остается на своей должности. Павлюченко пока остается в ОАЦ, так как структура погрязла в коррупционных разборках и аппаратной войне с КГБ. СБП без изменений. Обновятся главы МВД, ДФР, КГК.

Министру МВД предстоит сдать экзамен на «парламентских выборах»: от того, как тихо будет на улицах, зависит его будущая карьера, так как в затылок дышит Карпенков. Генпрокурор остается на месте. Роль Кочановой пока не ясна. Известно, что она сейчас глубоко погружена в формирование народного собрания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»