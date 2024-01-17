Идеология М и Ж 5 Игорь Эйдман

17.01.2024, 15:18

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Игорь Эйдман

Безумие Путина достигло апогея.

Во времена СССР противостояние с Западом объяснялось идеологическим антагонизмом двух систем. Мол, у них - мир насилия и чистогана, а у нас - самое справедливое общество и коллективизм, у них - хаос рынка, а у нас - рациональное планирование, у них - частная собственность, а у нас все давно национализировали, у них - коррупция, а у нас с ОБХСС не забалуешь.

Когда безумный Путин начал войну против Украины и новый виток конфронтации с Западом, ее тоже нужно было как-то идеологически обосновать - объяснить людям за какие ценности она ведется. В связи с крахом коммунизма, потребовались иные идейные аргументы, чем прелести социального равенства, коллективизма и планирования. Новые ценности постсоветской России, наверное, долго искали, буквально днем с огнем, но ничего, кроме гендерно правильных туалетов М и Ж не нашли. Устами губернатора Беглова, который, конечно, таким образом хотел понравиться Путину, российские власти сформулировали суть современного идеологического противостояния с Западом: у них три туалета, включая один для гендерно нейтральных, а у нас - два, только правильные: М и Ж.

Это не шутка, а стержень российской идеологической пропаганды, заезженная пластинка российских чиновников, начиная с Путина: у них - родители номер один и номер два, а у нас - папа и мама, у них - десять гендеров, а у нас - только мужчины и женщины.

Российским властям просто нечего больше предъявить населению в качестве ценностей, которые они якобы защищают, кроме ориентации и туалетов. Во времена СССР идеологическое обоснование Холодной войны опиралось на детально разработанную идеологию и опыт уникального социального эксперимента (пусть неудачного и даже преступного, как мы теперь знаем). Нынешние же попытки идеологически фундировать новую конфронтацию со свободным миром - просто глупы и убоги. Они свидетельствуют об интеллектуальной нищете, если не умственной отсталости российских властей.

В отличие от первой Холодной войны у теперешней нет серьезных идеологических причин. Она - следствие имперской паранойи сбрендившего диктатора, которому пытается услужить раболепное окружение. Не будет Путина, россияне быстро забудут о том, что им нужно защищать от Запада свои главные, а для многих единственные ценности: непорочные задницы и общественные туалеты М и Ж.

Игорь Эйдман, t.me

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