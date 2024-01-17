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Миниатюрный спорткар Mazda превратили в оригинальную копию культового Ferrari

  • 17.01.2024, 15:25
Миниатюрный спорткар Mazda превратили в оригинальную копию культового Ferrari

Ее создали к автошоу в Токио.

Знаменитый суперкар Ferrari F40 получил оригинальную уменьшенную копию. Ее создали к автошоу в Токио на базе миниатюрной 3,3-метровой Mazda Autozam AZ-1. Об этом сообщается на сайте японского ателье Liberty Walk.

Именно эта компания выполнила тюнинг Mazda Autozam AZ-1. Если точнее, то образцом для подражания послужила лимитированная версия Ferrari F40 LM.

В купе Mazda Autozam AZ-1 заменили часть кузовных панелей, чтобы сделать его похожим на Ferrari F40. Кроме того, у авто появились новые фары и аэродинамический обвес, а сзади установлены антикрыло и диффузор.

Также копия Ferrari получила кованные диски диаметром 16 дюймов спереди и 17-дюймов сзади с шинами Toyo. В салоне появились ковшеобразные сиденья. Чего нет у F40, так это поднимающихся вверх дверей.

Впрочем, если суперкар Ferrari оснащен 760-сильным турбированным V8, то у его клона мотор гораздо скромнее. 657-кубовый трехцилиндровый двигатель развивает 63 л. с.

Копия Ferrari оказалась недешевой. Тюнинг-кит для Mazda Autozam AZ-1 оценили в 22 600 долларов, еще в 14 300 долларов обойдутся шины и диски.

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