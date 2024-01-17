Наталья Радина: Надо требовать усиления санкций против режима Лукашенко 17.01.2024, 15:30

Только так мы спасем белорусских политзаключенных.

Президент Европарламента Роберта Метсола стала символической крестной политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в своем Facebook призвала усилить давление на режим Лукашенко для освобождения белорусских политзаключенных:

— Счастлива, что президент Европарламента Роберта Метсола взяла опеку над политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Это все результат работы нашей команды, визитов и выступлений в Брюсселе, постоянных обращений к евродепутатам, акций солидарности белорусской диаспоры в европейских городах. Надо продолжать стучать во все двери и требовать усиления санкций против режима. Только так мы спасем политзаключенных.

Напомним, в июле прошлого года главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, Марина Адамович, супруга Николая Статкевича, и Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского Парламента и дипломатами ЕС. Евродепутаты и дипломаты ЕС обещали свою поддержку белорусским политическим заключенным. Немедленно последовали заявления с требованием предоставления информации о политзаключенных, предоставлении им медицинской помощи и освобождении. Также было заявлено, что пока в Беларуси не будут освобождены все политзаключенные, о снятии санкций с режима не может быть и речи.

В октябре 2023-го года Наталья Радина выступила на заседании Комитета Европарламента по правам женщин и Делегации по связям ЕП с Беларусью. Журналистка рассказала, как в белорусских тюрьмах пытают женщин-политзаключенных, и призвала ЕС усилить санкции против режима Лукашенко.

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