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Погодное приложение белорусов номинировали на «Оскар» среди стартапов

  • 17.01.2024, 15:41
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Погодное приложение белорусов номинировали на «Оскар» среди стартапов

Cовокупная сумма привлеченных инвестиций превысила $1,5 миллиона.

Cтартап Rainbow Weather, основанный белорусами Юрием Мельничком и Александром Матвеенко, попал в шорт-лист Golden Kitty Awards 2023 премии Product Hunt в категории «мобильное приложение», пишет Office Life.

ИИ-стартап Rainbow Weather собирает информацию с более чем тысячи метеорадаров по всему миру. В итоге технология позволяет построить прогноз погоды за 10 минут, тогда как у других приложений на это уходит несколько часов.

Стартап появился два года назад. В него уже вложились фаундеры, частные инвесторы, а также венчурные компании Kolos Ventures, Verras Capital и Melnichek Investments. А польское юрлицо проекта Railbow Meteo Technologies получило финансовую поддержку от Европейского банка реконструкции и развития. В ноябре прошлого года стартап раскрыл совокупную сумму привлеченных инвестиций — она превысила $ 1,5 млн.

Сегодня у приложения — более 500 тыс. установок на iOS и Android.

Ранее белорусские стартапы уже становились победителями престижного конкурса. Например, в 2019 году среди них было сразу три стартапа, основанных нашими соотечественниками (спортивный стартап RocketBody, агротехнический стартап OneSoil и приложение для примерки лака для ногтей от WANNABY).

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