Кремль панически боится пробуждения именно «малых народов»3
- Александр Невзоров
- 17.01.2024, 15:40
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Они стократно храбрее и решительнее.
Приговор Алсынову - феерическая подлость. Но этой подлостью воняют все приговоры путинских «судов».
Данная вонь будет усиливаться и тогда ее учуют даже совсем «безносые».
Кровавый цирк и террор устроены в Башкирии, так как Кремль панически боится пробуждения именно «малых народов».
Они стократно храбрее и решительнее русских. И они отлично помнят, как именно, Москва сделала их и их земли своей собственностью.
Точка невозврата в беззаконии давно пройдена - обратного пути нет.
Чтобы сохранять преступный режим - необходимы преступные приговоры. И по мере прозрения людей приговоры будут все абсурднее и подлее.
Беззаконие власти будет нарастать в геометрической прогрессии. У режима нет иного вектора.
Спасаясь, он начнет уже откровенно беспредельничать.
Тогда-то адский пузырь путинизма и начнет лопаться.
Александр Невзоров, t.me