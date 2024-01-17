Кремль панически боится пробуждения именно «малых народов» 3 Александр Невзоров

17.01.2024, 15:40

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Они стократно храбрее и решительнее.

Приговор Алсынову - феерическая подлость. Но этой подлостью воняют все приговоры путинских «судов».

Данная вонь будет усиливаться и тогда ее учуют даже совсем «безносые».

Кровавый цирк и террор устроены в Башкирии, так как Кремль панически боится пробуждения именно «малых народов».

Они стократно храбрее и решительнее русских. И они отлично помнят, как именно, Москва сделала их и их земли своей собственностью.

Точка невозврата в беззаконии давно пройдена - обратного пути нет.

Чтобы сохранять преступный режим - необходимы преступные приговоры. И по мере прозрения людей приговоры будут все абсурднее и подлее.

Беззаконие власти будет нарастать в геометрической прогрессии. У режима нет иного вектора.

Спасаясь, он начнет уже откровенно беспредельничать.

Тогда-то адский пузырь путинизма и начнет лопаться.

Александр Невзоров, t.me

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