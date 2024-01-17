Пакистан отозвал посла из Ирана и заявил о праве на ответный удар

Пакистан отозвал посла из Ирана и заявил о праве на ответный удар3
- 17.01.2024, 15:47
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Ситуация накаляется.
Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Пакистана.
В МИД ракетную атаку со стороны Ирана назвали «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», нарушающей международное право и принципы Устава ООН.
«Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран», - подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что данное сообщение уже передано правительству Ирана.
«Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас посещает Иран, может на данный момент не вернуться. Мы также решили приостановить все продолжающиеся визиты высокого уровня или были запланированы между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», - добавили в министерстве.
Ранее Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.
В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь «серьезные последствия» и «неприемлем».
«Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране», – говорится в сообщении.
Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.
В Иране пока официально не комментировали ситуацию.
Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки «Джейш аль-Адль». Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.
«Джейш аль-Адль» ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.