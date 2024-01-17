Пакистан отозвал посла из Ирана и заявил о праве на ответный удар 3 17.01.2024, 15:47

2,904

Ситуация накаляется.

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Пакистана.

В МИД ракетную атаку со стороны Ирана назвали «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», нарушающей международное право и принципы Устава ООН.

«Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран», - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что данное сообщение уже передано правительству Ирана.

«Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас посещает Иран, может на данный момент не вернуться. Мы также решили приостановить все продолжающиеся визиты высокого уровня или были запланированы между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», - добавили в министерстве.

Ранее Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь «серьезные последствия» и «неприемлем».

«Ответственность за последствия будет лежать непосредственно на Иране», – говорится в сообщении.

Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.

В Иране пока официально не комментировали ситуацию.

Вчера агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки «Джейш аль-Адль». Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.

«Джейш аль-Адль» ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».