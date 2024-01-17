На Australian Open красно-зеленый флаг попал в «черный список»3
- 17.01.2024, 15:53
- 1,902
Он присутствует в перечне символов, запрещенных для показа телевидением.
На Australian Open красно-зелёный флаг (государственный флаг РБ) попал в «чёрный список». Он присутствует в перечне символов, запрещённых к показу телевидением. Как сообщает македонская служба «Радио Свобода», под такой же запрет организаторов попали флаги РФ, Тайваня, Палестинской автономии и Израиля. По ошибке в «чёрный список» попал флаг Северной Македонии. Ошибку уже исправили.
На престижном турнире выступают представительницы Беларуси: Арина Соболенко и Виктория Азаренко — в одиночном разряде, Александра Саснович — в парном.