закрыть
17 января 2024, среда, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Australian Open красно-зеленый флаг попал в «черный список»

3
  • 17.01.2024, 15:53
  • 1,902
На Australian Open красно-зеленый флаг попал в «черный список»

Он присутствует в перечне символов, запрещенных для показа телевидением.

На Australian Open красно-зелёный флаг (государственный флаг РБ) попал в «чёрный список». Он присутствует в перечне символов, запрещённых к показу телевидением. Как сообщает македонская служба «Радио Свобода», под такой же запрет организаторов попали флаги РФ, Тайваня, Палестинской автономии и Израиля. По ошибке в «чёрный список» попал флаг Северной Македонии. Ошибку уже исправили.

На престижном турнире выступают представительницы Беларуси: Арина Соболенко и Виктория Азаренко — в одиночном разряде, Александра Саснович — в парном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»