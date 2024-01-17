Приключения «чмони» в Олешках: украинская разведка показала самого жалкого солдата РФ 2 17.01.2024, 15:59

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Оккупант потерял свой автомат и вступил в неравный бой с вращением земли.

Украинские аэроразведчики обнародовали видео с, вероятно, одним из самых жалких представителей российских оккупационных войск.

Как сообщается, так называемый «чмоня» был замечен слонявшимися по окрестностям временно подконтрольных РФ Олешек на левом берегу Днепра в Херсонской области.

На опубликованных кадрах с украинского беспилотника видно, что, в ходе очередной попойки оккупант набрался до такой степени, что потерял свой автомат, после чего решил прилечь на обочине прямо в снег, пока собутыльник тщетно пытался с ним о чем-то поговорить.

Впрочем, на этом его захватывающие приключения не закончились.

Немного придя в себя, еле стоящий на ногах захватчик полез в чей-то двор, однако сразу же поплатился за столь необдуманный поступок, став добычей украинского дрона.

«Рашист, заправив полные баки перед выходом за линию фронта, вступил в неравный бой с вращением земли, спустил лишнее топливо, просочился сквозь метал и перед самим Берлином потерпел крах», — шутят в комментарии к опубликованным кадрам.

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