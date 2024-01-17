Слонимскую синагогу XVII века пытаются снова продать 1 17.01.2024, 16:09

Ранее ее пыталась восстановить белорусская писательница.

С мая 2023 года начальная цена Слонимской синагоги XVII века упала более чем в 3 тыс. раз. Сейчас ее продают всего за одну базовую величину, сообщает Белорусская универсальная товарная биржа.

Еще в 2021 году синагогу купила писательница Илона Караваева за 30 тыс. рублей. Однако она не смогла провести реставрацию здания, после чего синагогу вернули в собственность государства.

В мае 2023 года ее пытались продать за 129 тыс. рублей, однако покупателей тогда не нашлось. В итоге цену решили снизить до 64,5 тыс. рублей, но городские власти не смогли найти покупателя и за эту сумму.

Сейчас на площадке «БУТБ-Имущество» она продается всего за одну базовую — 40 рублей. Заявки на участие в аукционе можно отправлять до 19 февраля. Сами торги пройдут 22 февраля.

Речь идет об историческом здании 1640-х постройки в стиле барокко. Его площадь — 673 квадратных метра. Здание включено в Государственный список историко-культурных ценностей.

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