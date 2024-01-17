Офицер: Где обещанные белорусские «рембо»? 17.01.2024, 16:59

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Инструктора из ЧВК «Вагнера» провалили задание.

Белорусские военнослужащие отправились в Россию для прохождения обучения. Об этом сообщили в Минобороны. Акцент в занятиях будет сделан на опыте ведения боевых действий против Украины.

Зачем понадобились такого рода учения? Об этом сайт Charter97.org поговорил на условиях анонимности с белорусским офицером:

— Ничего примечательного в этом нет. Переодически такой обмен происходит. Позабавил другой факт. Что после какой-то поездки, где белорусские военные побухают на какой-то базе отдыха, они будут инструкторами.

Какой бы опыт им там не демонстрировали, это не сделает их автоматически носителями какого-то знания, которое они смогут передавать. Меня также можно завести за гаражи и показать, как работать со сварочным аппаратом, но преподавать в училище я после этого не смогу.

Кроме того, было столько разговоров об инструкторах-«вагнеровцах», которые сейчас сделают из белорусских военных «рембо». Где они?

Подводя итог, ничего нового мы не видим. Скорее всего, нужно освоить какой-то бюджет, выделенный на такого рода поездки.

— Есть мнение, что такие поездки упростят вербовку белорусских военных в российскую армию.

— У россиян и так есть полная свобода в вербовке белорусских военных. Была активная реклама по набору в разного рода ЧВК.

— Немецкое издание BILD опубликовало план возможного нападения Путина на страны НАТО. Там говорится и про участие белорусских военных в этой агрессии. Насколько это реальный сценарий?

— Будем смотреть на факты. На протяжении двух последних лет мы наблюдаем постоянные военные сборы, милитаризацию общества. Сейчас меняют военную доктрину. Допускаю, что Путин давит на Лукашенко, чтобы тот готовился к войне, а последний надеется пропетлять и пускает пыль в глаза. Но сможет ли Лукашенко пропетлять — большой вопрос.

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