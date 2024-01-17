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ВСУ впервые использовали гибридные системы ПВО FrankenSAM

  • 17.01.2024, 17:33
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ВСУ впервые использовали гибридные системы ПВО FrankenSAM

Сбили Shahed с расстояния девять километров.

Сегодня ночью, 17 января, военные впервые в боевых условиях применили систему ПВО проекта FrankenSAM. Она сбила Shahed с расстояния в 9 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на Давосском форуме заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Он отметил, что это было первое использование системы FrankenSAM, и добавил, что все эти системы уже развернуты «на поле битве».

«Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую ушли бы долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты», - рассказал Камышин.

Он добавил, что 17 января украинские военные впервые успешно использовали эту систему.

«Мы за девять километров сегодня сбили шахед. Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей», – резюмировал министр. 

Напомним, Украина и США в рамках программы FrankenSAM создали «гибридные» системы противовоздушной обороны. Этот проект предполагает интеграцию в ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, объединение ракеты воздух-воздух AIM-9M с советской РЛС, а также еще один, который называют самым мощным. 

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