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В Минске произошло серьезное ДТП

  • 17.01.2024, 17:42
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В Минске произошло серьезное ДТП

Пострадали восемь человек.

Восемь человек получили травмы в аварии, которая произошла днем 17 января в центре Минска, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столкновение двух маршрутных такси Mercedes-Benz и грузовика МАЗ на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей. Фото: ГАИ

По данным инспекторов, на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей в результате невнимательности произошло столкновение двух маршрутных такси Mercedes-Benz и грузовика МАЗ.

В Следственном комитете уточнили, что водитель маршрутного такси въехал в грузовик, водитель которого ожидал включение зеленого сигнала светофора. Спустя непродолжительное время с ними столкнулась еще одна маршрутка.

В результате ДТП 8 пассажиров маршрутных такси получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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