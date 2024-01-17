В Минске произошло серьезное ДТП
- 17.01.2024, 17:42
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Пострадали восемь человек.
Восемь человек получили травмы в аварии, которая произошла днем 17 января в центре Минска, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столкновение двух маршрутных такси Mercedes-Benz и грузовика МАЗ на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей. Фото: ГАИ
По данным инспекторов, на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей в результате невнимательности произошло столкновение двух маршрутных такси Mercedes-Benz и грузовика МАЗ.
В Следственном комитете уточнили, что водитель маршрутного такси въехал в грузовик, водитель которого ожидал включение зеленого сигнала светофора. Спустя непродолжительное время с ними столкнулась еще одна маршрутка.
В результате ДТП 8 пассажиров маршрутных такси получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.