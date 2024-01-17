Экипаж украинского танка в упор расстрелял позиции россиян вблизи Авдеевки 17.01.2024, 17:47

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Видеофакт.

В Сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского танка, расстреливающего вражеские позиции вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты делают по меньшей мере десять выстрелов. На записи видно, два взрыва справа и слева украинской бронемашины - вероятно, это вражеский ответ. Однако танкисты после выполнения боевого задания покидают позицию и уезжают с поля боя.

«Авдеевское направление. Украинский танк по-хозяйски работает по вражеских позициях. Видео от воинов отдельного штурмового батальона «Скала», - отмечается в комментарии к записи.

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