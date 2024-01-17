«По документам баклажаны, а по факту помидоры» 17.01.2024, 17:59

За это перевозчик получит штраф 300 тысяч рублей.

Грузовик, следовавший из Польши в страны ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи», официально задекларировал перевозку баклажанов стоимостью почти 112 тысяч рублей. Однако таможенники баклажанов не обнаружили, вместо них в грузовом отсеке находились около 17 тыс. банок с консервированными томатами, каперсами и артишоками.

С целью уклонения от таможенных платежей в размере около 92 тысяч рублей перевозчик «подшаманил» в документах. Реальный груз оценили стоимостью свыше 1 млн. рублей.

В отношении польского перевозчика возбуждено административное дело по статье «Недекларирование». Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. В данном случае это более 300 тыс. бел. рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».