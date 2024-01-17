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В Брянской области РФ из-за аварии вертолета четыре района остались без света

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  • 17.01.2024, 18:08
  • 2,752
В Брянской области РФ из-за аварии вертолета четыре района остались без света
иллюстративное фото

При падении борт оборвал высоковольтные линии.

Вблизи города Севск Брянской области РФ около 14:30 среды, 17 января, аварийно сел вертолет Ми-8. При посадке борт оборвал провода, из-за чего четыре района области остались без света. В минобороны РФ причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

Как пишет obozrevatel.com, об инциденте сообщили российские СМИ. Местные паблики опубликовали видео с аварийно севшим вертолетом, судя по которому Ми-8 получил повреждения.

Отмечается, что на борту находились командир, второй пилот и бортмеханик – предварительно, они не пострадали, однако на земле оборвало высоковольтные линии.

В результате ЧП в четырех районах Брянской области пропало электричество.

В минобороны РФ заявили, что Ми-8 «совершил вынужденную посадку при выполнении планового полета», а предварительной причиной якобы была техническая неисправность.

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