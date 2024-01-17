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«Остановился у светофора, поворачиваюсь, а слева за рулем такси сидит собака»

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  • 17.01.2024, 18:28
  • 3,262
«Остановился у светофора, поворачиваюсь, а слева за рулем такси сидит собака»
иллюстративное фото

Это произошло на одной из улиц Гродно.

Сегодня на улице Советских Пограничников в Гродно произошла забавная ситуация. Читатель «АвтоГродно» подъезжал к перекрестку и остановился у светофора. Он посмотрел влево и в соседней полосе заметил автомобиль, за рулем которого сидела собака. Больше никого.

Это было настолько неожиданно, что очевидец опустил стекло и сделал фотографию.

Во время снимка все стало на свои места. Неподалеку от автомобиля такси стояла другая машина на аварийке и водитель такси вышел из-за руля своего автомобиля на помощь, а его место заняла овчарка.

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