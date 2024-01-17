В Башкортостане жарко 2 Сергей Ковальченко

17.01.2024, 18:32

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Сергей Ковальченко

Что из этого выйдет?

В Башкортостане жарко. Люди протестуют против политического приговора активисту Фаилю Алсынову. Все началось с того, что его осудили в городе Баймак и приговорили к четырём годам колонии по делу об экстремизме. Народ не стерпел и вышел на протесты, так как Алсынов был защитником горы Куштау. Власти решили пойти по жесткому варианту и разгоняют протест ОМОНом с применением слезоточивого газа, отправляют туда дополнительные части Росгвардии.

Что из этого выйдет? Да кто же его знает. Интересно то, что протест этот стихийный, но пока что локальный. Власти будут пытаться подавить его накорню, и уже начали. Дать слабину во время войны Кремль не может себе позволить.

Другое дело, если протест приобретет массовый характер и полыхнет весь Башкортостан. Тогда тут одними дубинками и слезоточивым газом будет не обойтись и придется договариваться, а это проявление слабости. В других регионах увидят, что власть можно прогнуть и тоже захотят решить свои вопросы на улице, раз они не решаются цивилизованными способами.

Кремль сейчас находится в трудной ситуации. Ему нельзя проиграть башкирскому протесту, но и выиграть будет не просто. Любой догворняк будет проигрышем властей и победой протестующих. Так что стихийный протест в Баймаке – это стресс-тест для всей российской власти.

Сергей Ковальченко, kasparov.ru

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