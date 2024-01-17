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Кто перевозит кровавую нефть России

  • Андрей Клименко
  • 17.01.2024, 18:55
  • 1,274
Кто перевозит кровавую нефть России
Андрей Клименко

Экспорт российской сырой нефти — главный фактор продолжительности войны.

С начала эмбарго ЕС и G7 — с 05.12.2022 до конца 2023 года — судовладельцы из стран Европы перевезли 19,6 млн тонн (41,09%) российской сырой нефти из Черного моря.

Эти перевозки были как в страны ЕС (в порты и на рейдовые перевалки) в нарушение эмбарго, так и в другие страны мира, где не действует эмбарго, но для европейских танкеров теоретически должен был действовать «ценовой потолок» и запрет на страхование западными компаниями в случае его превышения (доказано много раз расследованиями мировых СМИ, что не действовал).

Соответственно, 28,1 млн тонн российской нефти или 58,91%, было перевезено судовладельцами из других стран. В этом случае даже разговоры о «ценовом потолке» почти теряли смысл.

Опять скажем в начале, что экспорт российской сырой нефти — главный фактор продолжительности войны. Со всеми вытекающими последствиями.

Итак, в первые три месяца действия эмбарго (декабрь 2022 — февраль 2023) судовладельцы из европейских и неевропейских стран перевозили почти одинаковое количество российской сырой нефти.

Однако с марта 2023 значительное преимущество в объемах перевозок перешло к судовладельцам из неевропейских стран. То есть решение об эмбарго таки начало влиять на европейских миллиардеров-судовладельцев.

Но все же в общем «рейтинге» за весь период 05.12.2022 — 31.12.2023 первое место по объемам перевозок российской сырой нефти заняли судовладельцы Греции — 36,53% всех перевозок, 17,4 млн тонн.

На 2-м месте — российские компании, включая зарегистрированные или перерегистрированные в ОАЭ и специально созданные или подконтрольные российским государственным или бизнес-структурам в Индии, их доля в перевозках составила 24,77% с объемом 11,8 млн тонн.

На 3-м месте — судовладельцы из Турции, 13,48% и 6,4 млн тонн российской нефти.

На 4-м месте — компании, зарегистрированные в странах «удобного флага», в этом случае это преимущественно Marshall Islands, Liberia и Seychelles.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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