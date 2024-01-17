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Во время распродажи билетов «Белавиа» возникли проблемы

  • 17.01.2024, 19:02
Во время распродажи билетов «Белавиа» возникли проблемы

Авиакомпания продлила акцию еще на один день.

В авиакомпании «Белавиа» признались, что распродажа билетов, объявленная на 17 января, «прошла не так, как задумывалась». Проблема возникла с новым «движком» для бронирования авиабилетов. Поэтому национальный перевозчик решил продлить распродажу еще на один день, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Во время проведения акции наш сайт работал с перебоями, что затрудняло покупку авиабилетов. Почему так произошло? Это – первая акция такого масштаба на новом „движке“ для бронирования билетов, который не справился с наплывом желающих купить билеты», — объяснили в авиакомпании.

В «Белавиа» отметили, что провели работу над ошибками и в кратчайшие сроки восстановили работоспособность сайта.

«Мы приняли решение продлить акцию еще на один день», — рассказали в компании.

Купить билеты по тарифу от 24 евро можно до 23.59 18 января. Условия акции останутся прежними.

Напомним, 17 января «Белавиа» объявила распродажу на все прямые регулярные рейсы. Акционный билет в одну сторону обойдется в 24 евро, туда-обратно — 48 евро. К цене нужно добавить таксы и сборы.

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