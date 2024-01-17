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Иски против Ивлеевой за «голую» вечеринку установили рекорд в истории России

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  • 17.01.2024, 19:22
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Иски против Ивлеевой за «голую» вечеринку установили рекорд в истории России
Настя Ивлеева

Побили рекорд исков против Мадонны.

Сразу два иска, каждый с требованием взыскать с ответчиков миллиард рублей, поступили в российские суды против организаторов и участников предновогодней вечеринки Насти Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». До сего дня максимальной суммой подобных исков были 333 млн руб., которые заявители требовали взыскать с Мадонны и организаторов ее концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Утром 17 января стало известно о том, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к Насте Ивлеевой и компании МТС на 1 млрд рублей. По информации ТАСС, заявление поступило от группы граждан во главе с продюсером Александром Иншаковым. В аналогичном иске, который Хамовнический суд Москвы ранее отклонил в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники, указывалось, что Ивлеева причинила истцам «существенные нравственные страдания» проведением вечеринки в клубе «Мутабор». Заявители потребовали взыскать с ведущей компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб. и перечислить эту сумму в государственный фонд поддержки участников войны с Украиной «Защитники Отечества».

Днем 17 января стали известны подробности и по другому иску, поступившему во Всеволожский городской суд в Ленинградской области. Заявительницей по этому делу стала жительница города Златоуст Челябинской области, непоименованная член «религиозного братства «Морозов-Златоуст». Как рассказал «РИА-Новостям» ее представитель Алекандр Морозов, видео с вечеринки в «Мутаборе» причинили истице и ее несовершеннолетнему ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

Теперь жительница Челябинской области требует взыскать по 200 млн руб. с организатора вечеринки Насти Ивлеевой, а также с ее участников: рэпера Vacío (Николая Васильева), Лолиты, Филиппа Киркорова и Димы Билана. Кроме того, она требует отобрать у Билана и Киркорова звания заслуженного и народного артиста соответственно.

Как сообщает Life, на Настю Ивлееву, ранее оштрафованную на 100 тыс. рублей, было подано не меньше 6 заявлений в полицию. Пять из них подано жителями Москвы.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». После того, как в интернете появились фото, где гости позируют в откровенных нарядах, властные органы начали реагировать. Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» в фото и видео с вечеринки Ивлеевой и принялся удалять их, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал МВД завести на организаторов вечеринки административные дела, а провластные российские активисты заявили, что пожалуются на вечеринку в Генпрокуратуру.

Гости начали массово извиняться. Рэпер Vacio записал видео, где заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды». Сама Ивлеева попросила прощения за фото и видео с мероприятия и пообещала передать в благотворительные организации все деньги, вырученные с продажи билетов. Певец Филипп Киркоров сказал, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». Дима Билан в своем видеообращении напомнил, что недавно давал концерт для «семей героев СВО», и заявил, что «прекрасно понимает негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой». Ксения Собчак сказала, что «любит свою страну» и попросила прощения у всех, кого «задела своим внешним видом».

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