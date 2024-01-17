В Орше горел хлебозавод 1 17.01.2024, 19:34

Слесарь с ожогами попал в реанимацию.

На территории Оршанского хлебозавода 17 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели задымление из-под кровли производственного корпуса хлебобулочного цеха предприятия. Когда спасатели вошли в цех, там бушевало пламя и были слышны крики о помощи.

Сотрудники МЧС вытащили из огня слесаря хлебозавода. Он с ожогами попал в больницу. Позже в Минздраве рассказали, что пострадавший — 65-летний мужчина.

«Он госпитализирован в реанимационное отделение с термоингаляционными ожогами и ожогами открытых участков тела (20%). Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Во время пожара в здании цеха находились еще 24 человека, они смогли покинуть его самостоятельно. Пламя удалось потушить. Причину возгорания выясняют.

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