закрыть
17 января 2024, среда, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Орше горел хлебозавод

1
  • 17.01.2024, 19:34
В Орше горел хлебозавод

Слесарь с ожогами попал в реанимацию.

На территории Оршанского хлебозавода 17 января произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели задымление из-под кровли производственного корпуса хлебобулочного цеха предприятия. Когда спасатели вошли в цех, там бушевало пламя и были слышны крики о помощи.

Сотрудники МЧС вытащили из огня слесаря хлебозавода. Он с ожогами попал в больницу. Позже в Минздраве рассказали, что пострадавший — 65-летний мужчина.

«Он госпитализирован в реанимационное отделение с термоингаляционными ожогами и ожогами открытых участков тела (20%). Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Во время пожара в здании цеха находились еще 24 человека, они смогли покинуть его самостоятельно. Пламя удалось потушить. Причину возгорания выясняют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»