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У мобильных операторов появились очередные изменения

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  • 17.01.2024, 19:54
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У мобильных операторов появились очередные изменения

Новые ограничения для уехавших и необычный «кредит».

Мобильные операторы вводят новую порцию изменений. К примеру, у компании А1 появилось новшество по роумингу, а сервис «МТС Деньги» предлагает выдать займ на покупку товаров (работает по принципу рассрочки).

Компания А1 с 16 января ввела изменения по роумингу для новых клиентов. «Международный роуминг доступен только при личном обращении клиента в магазин А1 с документом, удостоверяющим личность. При удаленном подключении роуминг будет недоступен», — рассказали подробности в контакт-центре мобильного оператора. Оператор также добавил, что речь о новых клиентах, которые хотят самостоятельно удаленно подключить сим-карту или eSIM через приложение «Мой А1».

Фактически это ограничение затронет смс-роуминг, потому что звонки у А1 попали под него еще в 2023 году. Напомним, с 6 октября 2023 года Минсвязи и информатизации ввело ограничение: активация услуги международного роуминга оператором электросвязи возможна только при личном присутствии абонента. Это затронуло в том числе тех, кто уехал за границу и не может вернуться в Беларусь.

На уточняющий вопрос, можно ли по доверенности подключить роуминг в магазине А1, в компании сказали: «Доверенности, выданные в Литве, Польше, Чехии, должны быть переведены на русский язык или белорусский язык и иметь нотариальное удостоверение перевода в Беларуси. Апостиль не нужен. Такие доверенности выдаются нотариальными органами соответствующих государств либо консульскими учреждениями».

Мобильный оператор life:) объявил, что с 23 января станут недоступными для новых подключений и продлений услуги FitnessClub (платный сервис с видео и приложениями для спорта и активного отдыха) и «Клуб скидок» (платный сервис со скидочными промокодами). «Они останутся только у тех абонентов, у которых подключены, до тех пор, пока не закончится срок их действия. Для всех абонентов услуги FitnessClub и „Клуб скидок“ закроются 31 января 2024 года», — уточнили в компании.

Компания МТС запустила новую линейку услуг «НаВсе». Эти услуги позволяют пользователям сервиса «МТС Деньги» брать от 100 до 300 рублей, которые можно тратить на покупки, а затем возвращать средства в течение 11 месяцев. Получается своего рода рассрочка. «Предоставленный лимит на балансе абонентского номера можно потратить на покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги в ЕРИП, погашать рассрочку от МТС или пополнять баланс телефонного номера. А при наличии платежной карты „МТС Деньги“ можно рассчитаться в торговых сетях, кафе, аптеках, автозаправках и даже снять наличные через банкомат», — уточняет мобильный оператор.

Стоимость услуги — от 0,19 до 0,57 рубля в сутки. То есть за 30 дней выйдет от 5,7 до 17,1 рубля. Фактически это и есть «проценты» по рассрочке.

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