Более 90% граждан Финляндии заявили о негативном отношении к России 3 17.01.2024, 20:01

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Опрос.

Подавляющее большинство финнов испытывают отрицательные эмоции по отношению к России, Турции и Китаю, при этом симпатизируя США. Такие результаты представил аналитический центр деловой жизни Финляндии EVA.

16 января EVA опубликовал данные опроса, в ходе которого финнов спрашивали об их взглядах на США, Китай, Россию и семь других государств, играющих важную роль на мировой политической арене. Согласно ключевым результатам, 94% жителей Финляндии испытывают негативное отношение к России, 77% недолюбливают Турцию и 72% отрицательно относятся к КНР. Как указывают аналитики центра, нелюбовь финнов к Турции объяснятся поведением Анкары в связи с ратификацией членства Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом почти три четверти граждан страны (74% опрошенных) видят в США главного защитника западных ценностей в мире, а также важного партнера Финляндии. В 2020 году такого мнения придерживались только 39% финнов. «Отношение к Соединенным Штатам как к игроку мировой политики за последние годы практически полностью переменилось — с подозрительного на сочувственное. Изменения начались с нападения России на Украину и осознания финнами того, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО, чтобы быть в безопасности», — отмечают эксперты центра.

Также высокие показатели у Великобритании (73% симпатизантов). А наибольшие симпатии у жителей страны вызывает Япония — о ней позитивно отозвались 76% опрошенных.

«Финны сейчас смотрят на мир с явно прозападной точки зрения: друзья находятся на Западе и в других развитых демократических странах. В то же время отношение к России и Китаю резко отрицательное», — поделился с (Yle https://yle.fi/a/74-20069712) своей оценкой полученных данных руководитель исследовательского отдела EVA Илкка Хаависто.

В декабре 2023 года глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о начале новой холодной войны. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин предупредил, что у Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть сложности, связав их с созданием Москвой Ленинградского военного округа. «Проблем не было. Теперь будут», — сказал Путин.

15 января стало известно, что Финляндия планирует ввести полный запрет на продажу недвижимости россиянам, а также закроет школы с обучением на русском языке.

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