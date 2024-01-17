закрыть
17 января 2024, среда, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 90% граждан Финляндии заявили о негативном отношении к России

3
  • 17.01.2024, 20:01
  • 1,664
Более 90% граждан Финляндии заявили о негативном отношении к России

Опрос.

Подавляющее большинство финнов испытывают отрицательные эмоции по отношению к России, Турции и Китаю, при этом симпатизируя США. Такие результаты представил аналитический центр деловой жизни Финляндии EVA.

16 января EVA опубликовал данные опроса, в ходе которого финнов спрашивали об их взглядах на США, Китай, Россию и семь других государств, играющих важную роль на мировой политической арене. Согласно ключевым результатам, 94% жителей Финляндии испытывают негативное отношение к России, 77% недолюбливают Турцию и 72% отрицательно относятся к КНР. Как указывают аналитики центра, нелюбовь финнов к Турции объяснятся поведением Анкары в связи с ратификацией членства Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом почти три четверти граждан страны (74% опрошенных) видят в США главного защитника западных ценностей в мире, а также важного партнера Финляндии. В 2020 году такого мнения придерживались только 39% финнов. «Отношение к Соединенным Штатам как к игроку мировой политики за последние годы практически полностью переменилось — с подозрительного на сочувственное. Изменения начались с нападения России на Украину и осознания финнами того, что Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО, чтобы быть в безопасности», — отмечают эксперты центра.

Также высокие показатели у Великобритании (73% симпатизантов). А наибольшие симпатии у жителей страны вызывает Япония — о ней позитивно отозвались 76% опрошенных.

«Финны сейчас смотрят на мир с явно прозападной точки зрения: друзья находятся на Западе и в других развитых демократических странах. В то же время отношение к России и Китаю резко отрицательное», — поделился с (Yle https://yle.fi/a/74-20069712) своей оценкой полученных данных руководитель исследовательского отдела EVA Илкка Хаависто.

В декабре 2023 года глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о начале новой холодной войны. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин предупредил, что у Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть сложности, связав их с созданием Москвой Ленинградского военного округа. «Проблем не было. Теперь будут», — сказал Путин.

15 января стало известно, что Финляндия планирует ввести полный запрет на продажу недвижимости россиянам, а также закроет школы с обучением на русском языке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»