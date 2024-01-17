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Представители полка Калиновского встретятся с белорусами в Европе

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  • 17.01.2024, 20:03
  • 1,874
Представители полка Калиновского встретятся с белорусами в Европе

Первая встреча состоится в Варшаве.

Белорусские добровольцы проведут встречи в городах Польши, Чехии, Германии и Литвы.

«Полк долгое время воюет во многом благодаря помощи белорусов, которые в основном находятся за границей. Представители полка хотят использовать публичные встречи, чтобы познакомиться с такими людьми и лично поблагодарить их.

Кроме того, открытость является одним из приоритетов деятельности полка. Встречи в различных городах Европы – один из элементов этой самой открытости. На их воины будут готовы ответить на любые вопросы.

Также представители полка хотели бы поговорить с белорусами о будущем Беларуси и о том, как мы вместе можем добиться перемен в нашей стране. Многие белорусы, покинувшие Беларусь из-за политических преследований, возлагают надежды на возвращение на полк. Но освободить нашу страну мы сможем только вместе!

Место и время встреч в различных городах Европы будут опубликованы в социальных сетях полка Калиновского незадолго до мероприятий», - говорится в сообщении полка Калиновского.

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