Представители полка Калиновского встретятся с белорусами в Европе 2 17.01.2024, 20:03

1,874

Первая встреча состоится в Варшаве.

Белорусские добровольцы проведут встречи в городах Польши, Чехии, Германии и Литвы.

«Полк долгое время воюет во многом благодаря помощи белорусов, которые в основном находятся за границей. Представители полка хотят использовать публичные встречи, чтобы познакомиться с такими людьми и лично поблагодарить их.

Кроме того, открытость является одним из приоритетов деятельности полка. Встречи в различных городах Европы – один из элементов этой самой открытости. На их воины будут готовы ответить на любые вопросы.

Также представители полка хотели бы поговорить с белорусами о будущем Беларуси и о том, как мы вместе можем добиться перемен в нашей стране. Многие белорусы, покинувшие Беларусь из-за политических преследований, возлагают надежды на возвращение на полк. Но освободить нашу страну мы сможем только вместе!

Место и время встреч в различных городах Европы будут опубликованы в социальных сетях полка Калиновского незадолго до мероприятий», - говорится в сообщении полка Калиновского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».