Саудовская Аравия опровергла вступление в БРИКС 3 17.01.2024, 20:07

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За 17 лет существования группы входящие в нее страны не смогли подписать даже соглашение о свободной торговле.

Недавние сообщения о том, что Эр-Рияд стал членом экономического блока развивающихся стран, дезавуировал министр торговли Саудовской Аравии Маджид Аль-Касаби. О том, что королевство пока не приняло приглашение в БРИКС, он сказал 17 января, отвечая на вопрос журналистов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Саудовская Аравия была приглашена принять участие в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», — цитирует Reuters Аль-Касаби. Ранее в этом месяце государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о том, что королевство присоединилось к блоку, но позднее удалило эти сообщения из своих аккаунтов в социальных сетях.

Позицию Эр-Рияда прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «не слышал о заявлении министра». И добавил, что работа по интеграции Саудовской Аравии в блок развивающихся стран продолжается.

В августе 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что группа БРИКС является «выгодным и важным каналом» для укрепления экономического сотрудничества. И сообщил, что королевство изучит детали до предполагаемой даты присоединения 1 января 2024 года, после чего примет «соответствующее решение».

Вступление в БРИКС не имеет юридических последствий. За 17 лет существования группы входящие в нее страны не смогли подписать даже соглашение о свободной торговле. В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент реформировать БРИКС и делать его полноценной организацией не нужно. По его словам, объединение является символом «желания мирового большинства» прорабатывать свои инициативы совместно, «с учетом интересов друг друга на равноправной основе».

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