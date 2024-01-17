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Журналист и писатель Сергей Антонов покинул Беларусь

  • 17.01.2024, 20:43
Журналист и писатель Сергей Антонов покинул Беларусь
Сергей Антонов

Лукашисты взялись за его сына.

Стало известно о задержании в Быхове сына писателя и журналиста Сергея Антонова — Артема. Об этом сообщают правозащитники.

По данным правозащитников, его арестовали в середине декабря 2023 года по административному делу в Быхове. Дома у него провели обыск и изъяли технику. Теперь на Артема Антонова завели уголовное дело. Его обвинили в «оскорблении Александра Лукашенко».

Напомним, что самого писателя, который был собственным корреспондентом газеты «Частный детектив», а также сотрудничал с сайтами Магілёў.media и 6TV, тоже задерживали. Его заставляли сознаться в том, что он работал на портал Магілёў.media. После этого он двое суток пробыл в ИВС, а после выхода оттуда покинул Беларусь.

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