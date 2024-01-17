В Гродненском зоопарке поздравили гималайских медвежат с первым днем рождения и раскрыли рецепт «Лешемашевого» торта 17.01.2024, 21:09

Судя по видео, медвежатам торт понравился.

Гималайские медвежата Маша и Леша из зоопарка в Гродно отпраздновали свой день

рождения. Им исполнился год. В честь этого события косолапых поздравили тортом. Об этом рассказал телеграм-канал Гродненского зоопарка, передает «Зеркало».

Точная дата их рождения не известна, но специалисты зоопарка подсчитали, что малыши родились в середине января 2023 года.

«Мы решили поздравить наших любимцев с первым днем рождения и подарить самый лучший (по их мнению) подарок — сладкий торт», — рассказали в зоопарке.

Также там поделились рецептом этого необычного лакомства. Торт шутливо назвали «Лешемашевым». Для его приготовления понадобился белый хлеб, мед, сгущенка и другие сладости.

«Выложить слоями белый хлеб, творог, печенье. Промазать слои медом и сгущенкой. Украсить цукатами, изюмом, зефиром, мандаринами, пряниками и глазированными сырками. Подавать медвежатам без промедления», — раскрыли секрет приготовления сотрудники зоопарка.

Судя по видео, медвежатам торт понравился.

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