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Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне в Украине

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  • 17.01.2024, 21:15
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Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне в Украине
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал политика сначала подумать, а потом говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил экс-президенту США Дональду Трампу о необходимости думать, прежде чем что-либо говорить. Так он ответил Трампу на слова о быстром завершении войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства напомнил, что Трамп недавно выразил уверенность, что может остановить войну России против Украины. Для этого он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине больше вооружения, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится — забрать запасы.

Зеленский в ответ задался вопросом: что если Украина откажется от такого предложения — отдать свои территории — и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО вследствие поражения Украины?

«То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится», - добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и самую мощную армию континента.

«И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: «Сначала подумай — потом говори», - подчеркнул президент.

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