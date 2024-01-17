Украинская разведка: ВСУ должны контрнаступать, чтобы не допустить потери территории 17.01.2024, 21:25

Если ВСУ перейдут в «глухую оборону», это не остановит врага.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что даже если ВСУ перейдут в «глухую оборону», это не остановит врага. По его словам, украинские силы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить новых потерь территорий, передает «Новое время».

«Любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий», — сказал он во время брифинга в швейцарском Давосе.

Скибицкий подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться несмотря на сложные погодные условия. Он также отметил, что страна-агрессор в ходе войны «достаточно быстро» учится.

«Если мы даже перейдем в глухую оборону и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все: и воздушную оборону, и заботиться, чтобы наш ОПК был защищен. И мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории», — заявил он, добавив, что «опыт 2023 года нам это показал».

Также, по его данным, у России нет резервов для наступления на двух-трех направлениях.