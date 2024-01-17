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История с «ничейным» стадом коров, о котором рассказали в TikTok, получила неожиданное продолжение

  • 17.01.2024, 21:36
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История с «ничейным» стадом коров, о котором рассказали в TikTok, получила неожиданное продолжение

«Всплыло» заявление в милицию.

История с голодными «ничейными» коровами под Молодечно, о которых мы писали два дня назад, еще не разрешилась, но получила весьма неожиданное продолжение. На хозяйку агроусадьбы, которая жаловалась на чужое прожорливое стало, написал заявление в милицию фермер из Гомельской области. По крайней мере, об этом мужчина сообщил в YouTube. По его мнению, жестоко обходится с животными не их хозяин, а жалобщица, передает «Зеркало».

Напомним, хозяйка агроусадьбы под Молодечно Анастасия Черняковская рассказала в TikTok, что возле ее фермы бродит «ничейное» стало голодных коров. В поисках корма животные заходят в ее агроусадьбу, едят там сено, обгрызли саженцы на аллее, сломали ограждение. Женщина отметила, что это продолжается не первый год, милиция и сельсовет, куда она обращалась, отсылают друг к другу.

На видео Анастасии отреагировал гомельский фермер Юрий Ганцевич. Он известен своей активностью, о нем неоднократно писали СМИ. В этот раз Юрий записал ролик и разместил его в Youtube с возмущениями о том, что его коллега из Молодчено неправильно отнеслась к бродящему стаду. Он считает, что именно женщина жестоко обошлась с коровами, а поэтому он написал на нее заявление в милицию Молодечно, что те провели проверку и привлекли Анастасию к ответственности.

Гомельский фермер Юрий Ганцевич. Скриншот ролика в Youtube

«Женщина не оказывает помощь голодающим животным и не выясняет, почему эти животные без наблюдения хозяина, не обращается в соответствующие органы, а просто поднимает резонанс, ловит хайп на просмотре роликов», — написал мужчина в заявлении.

Также ютюбер рассказал, что он в такой ситуации напоил бы коров теплой водой, дал им сено и солому, если бы корова была не доена, то подоил бы ее. После этого он, как утверждает, выяснил бы, почему животные находятся без наблюдения, сообщил в милицию, что стадо у него. Впоследствии мужчина потребовал бы от хозяина животных возмещения затрат на содержание коров.

Анастасия Черняковская отреагировала на видео Юрия Ганцевича и в ответ выложила новый ролик, в этот раз ироничный. На нем она сообщает, что их «молитвы услышаны», т.к. появился фермер Юрий, который готов «обогреть, напоить и подоить несчастное стадо коров».

Также женщина привела выдержки из Гражданского кодекса Беларуси, в ней речь идет о безнадзорных животных. Закон говорит, если человек задержал таких животных, то он обязан возвратить их собственнику, а если он неизвестен, то надо сообщить о животных милиции и властям, они будут искать хозяина. На время розыска животные могут быть оставлены у нашедшего их лица. Этот человек обязан их надлежаще содержать и если животные погибнут, то отвечать за это.

— Могу предложить всем неравнодушным скинуться на транспортировку стада. Собирайте деньги, и коровы уезжают в хозяйство фермера Юрия, где он их обогреет и накормит, — сказала Анастасия.

Отметим, что региональное издание Kraj.by неоднократно писало про проблему с голодным стадом. Журналисты рассказывали о владельцах животных (это жительница Молодечно и ее сын), они живут в частном доме. Как утверждается, к хозяевам коров раньше приезжали представители сельисполкома и милиционеры, женщину предупреждали и штрафовали, после этого она некоторое время следила за стадом, но потом они снова гуляли, где хотели.

Чернявские несколько раз обращались за помощью в милицию. В 2020 году они получили ответ подписанный начальником РОВД Молодечно, в котором сообщалось, что материал проверки по стаду направлен в Тюрлевский сельский исполком.

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