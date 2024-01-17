ВОЗ: 150 стран успешно сокращают употребление табачных изделий 17.01.2024, 21:39

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А шесть употребляют больше.

В мире табачные изделия употребляет в общей сложности 1,25 млрд взрослых жителей планеты. Об этом говорится в опубликованном 16 января докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проинформировала организация.

150 стран «успешно сокращают употребление» табачных изделий, отмечают в ВОЗ. Например, Бразилия и Нидерланды с 2010 года снизили потребление соответственно на 35 процентов и почти на 30 процентов.

Рост употребления табака наблюдается в шести странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, это Конго, Египет, Индонезия, Иордания, Оман и Молдова.

«Уровень употребления табачных изделий [в мире] продолжает снижаться. [...] Примерно каждый пятый взрослый человек в мире потребляет табак – по сравнению с каждым третьим в 2000 году. [...] ВОЗ призывает страны продолжать внедрять политику борьбы против табака и вмешательства со стороны табачной промышленности», – подчеркнули в ВОЗ.

Директор Департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех считает, что «табачная промышленность в погоне за прибылью готова пойти на «бесчисленные жизни».

«Табачная промышленность использует любую возможность, чтобы манипулировать политикой в сфере здравоохранения и продавать свою смертельно вредную продукцию», – считает он.

По данным ВОЗ, больше всего курильщиков в процентном соотношении – в Юго-Восточной Азии (26,5%) и Европе (25,3%).

«Уровень употребления табака среди женщин в европейском регионе ВОЗ более чем вдвое превышает средний мировой показатель и снижается гораздо медленнее, чем во всех других регионах», – пишет организация.

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