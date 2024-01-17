Крупный банк вернул льготные кредиты на Geely 17.01.2024, 22:28

Какой займ можно получить с зарплатой в 1500 рублей.

«Белагропромбанк» возобновил выдачу льготных кредитов на покупку автомобилей Geely. А вот «Сбер Банк», который ранее также прекратил прием заявок на такие займы, пока не сообщал об их возврате, передает «Зеркало».

Клиенты-физлица «Белагропромбанка» могут взять льготные кредиты на покупку автомобилей марки Belgee (модель X50) и Geely (модели Atlas Pro, Emgrand). Займ можно получить на срок до 10-ти лет. Процентная ставка — 7,15% годовых в первые три года, а с четвертого — 12,5%. Они привязаны к ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 9,5% годовых.

«При расчете максимальной суммы кредита могут учитываться доходы иных физических лиц, что позволит при необходимости увеличить максимально возможную сумму кредита», — уточняет финучреждение.

Как сообщается на сайте банка, принимать заявки на эти льготные кредиты будут до 30 декабря этого года включительно.

При зарплате в 1500 рублей (и месячных тратах в 800 рублей) банк готов выдать кредит около 17 650 рублей. Это следует из расчетов на калькуляторе кредитов на сайте «Белагропромбанка». При зарплате в 1000 рублей и расходах в 400 рублей в месяц можно претендовать на займ около 12 330 рублей. На сайте банка уточняется, что это ориентировочные расчеты.

К примеру, ценник на Geely Atlas Pro Comfort в автоцентре в Минске начинается от 77,6 тысячи рублей.

Напомним, «Белагропромбанк» прекращал выдачу этих кредитов с 26 декабря прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».