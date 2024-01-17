В Гродно женщина пырнула ножом сожителя 17.01.2024, 22:57

Рану в груди он заклеил пластырем и проходил так несколько дней.

В Гродно женщина пырнула ножом сожителя во время пьяной ссоры. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

53-летняя женщина и ее 52-летний гражданский муж устроили посиделки с выпивкой, в ходе которых они поссорились. Жительница Гродно схватила нож и ударила им мужчину в грудь.

Тот заклеил рану пластырем и так проходил несколько дней. Но спустя трое суток ему стало хуже, но он не вызвал скорую — он позвонил в милицию, а уже силовики вызвали ему медиков.

Мужчину доставили в больницу, женщину — в изолятор временного содержания и завели на нее уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».