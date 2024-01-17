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Билл Гейтс: Искусственный интеллект полностью изменит мир за пять лет

  • 17.01.2024, 22:51
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Билл Гейтс: Искусственный интеллект полностью изменит мир за пять лет
Билл Гейтс

Предприниматель считает ИИ лучшим открытием человечества.

Билл Гейтс прогнозирует, что искусственный интеллект станет трансформационной технологией для всех в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает CNN.

В результате развития искусственного интеллекта около 40% работников могут испытать трудности. Однако Гейтс считает, что с каждой новой технологией приходит страх, но и новые возможности. Он приводит пример истории, когда с появлением производительности в сельском хозяйстве люди боялись потерять работу, но на самом деле возникло много новых рабочих мест и качество жизни улучшилось. Он также прогнозирует, что искусственный интеллект облегчит жизнь каждого человека, в частности, ликторизаторы могут выполнять тяжелую работу с документами.

Гейтс отмечает, что доступ к ИИ будет производиться через уже существующие телефоны и компьютеры, что позволит распространить эту технологию среди широкого числа людей. Он также отмечает, что улучшение в ChatGPT-4 от OpenAI значительно увеличило его функциональность, позволяя ему работать как репетитор, который дает советы о здоровье, помогает писать код и оказывает техническую поддержку. Внедрение ИИ в образовательном и медицинском секторах, по мнению Гейтса, будет «фантастическим».

Гейтс является одним из крупнейших акционеров Microsoft, которая является партнером с OpenAI. Он намерен использовать свое богатство в филантропических целях, совместно с бывшей супругой Мелиндой Фрэнч Гейтс. Они обещали пожертвовать значительную часть своего состояния на благотворительные проекты. В последние годы Гейтс объявлял проекты, направленные на благо человечества, и намерен отдавать $9 миллиардов ежегодно. Он отмечает, что совместно с другими партнерами уже пожертвовал около $100 миллиардов. Учитывая такой темп, Гейтс прогнозирует, что распределит все свои деньги в течение следующих 20 лет.

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