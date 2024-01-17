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Tesla снизила цены на Model Y по всей Европе

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  • 17.01.2024, 23:14
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Tesla снизила цены на Model Y по всей Европе

Сколько теперь стоят авто.

Американский автопроизводитель Tesla снизил цены на свои автомобили Model Y в нескольких странах Европы через неделю после того, как объявил об аналогичном снижении цен на Model 3 и Model Y в Китае. Об этом сообщает CNBC в среду, 17 января.

Отмечается, что компания Илона Маска снизила цены на автомобили в Германии, Франции, Норвегии и Нидерландах.

В Германии заднеприводная модель Model Y теперь продается за 42990 евро (46760 долларов), что составляет примерно 4,2% скидки от предыдущей розничной стоимости автомобиля.

Model Y Long Range теперь стоит 49 990 евро, что на 8,1% ниже предыдущей цены, а заднеприводная модель Model Y продается за 42 990 евро, что на 4,2% ниже.

Во Франции Tesla снизила цены на свои автомобили Model Y на 6,7%, а в Нидерландах Tesla снизила цены на Model Y до 7,7%. В Норвегии компания понизила цены от 5,6% до 7,1%.

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