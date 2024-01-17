ВСУ под Донецком уничтожили наблюдательный пункт врага и взяли в плен россиян

ВСУ под Донецком уничтожили наблюдательный пункт врага и взяли в плен россиян1
- 17.01.2024, 23:26
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Украинские военные на Донецком направлении уничтожили наблюдательный пункт РФ и взяли в плен несколько оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника.
Благодаря профессиональным действиям боевой группы вражеский наблюдательный пункт был уничтожен.
А военнослужащие российской армии, которые находились на нем, взяты в плен и переданы в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.
В ССО добавили, что один из россиян поблагодарил их за то, что его «офигенно взяли в плен».